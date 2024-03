Letzter Winter der bisher nasseste in Südkorea

Photo : YONHAP News

Im letzten Winter (Dezember 2023 bis Februar 2024) hat es in Südkorea so häufig und so viel geregnet wie in keinem anderen Winter.Zudem war es der zweitwärmste Winter.Nach Angaben des südkoreanischen Wetterdiensts KMA am Donnerstag betrug die Niederschlagsmenge im letzten Winter landesweit 236,7 Millimeter. Das entspricht dem 2,7-Fachen des Durchschnitts in den letzten 30 Jahren von 89 mm. Damit wurde die höchste Niederschlagsmenge in einem Winter seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973 verzeichnet und der bisherige Rekord von 195,9 mm im Jahr 1988 übertroffen.Im letzten Winter regnete es im Landesschnitt an 31,1 Tagen. Das ist ebenfalls die höchste Zahl der Regentage seit 1973.Die durchschnittliche Temperatur im vergangenen Winter lag bei 2,4 Grad. Das sind 1,9 Grad mehr als der Durchschnitt in den letzten 30 Jahren.Damit wurde der zweitwärmste Winter seit 1973 verbucht. Der bisher wärmste Winter war 2019 mit einem Durchschnittswert von 2,8 Grad.Im Februar wurde mit einer durchschnittlichen Temperatur von 4,1 Grad der höchste Wert in einem Februar seit 1973 verbucht.