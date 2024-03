Südkoreas Hauptbörse kann etwas zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Donnerstag etwas zulegen können.Der Kospi rückte um 0,23 Prozent auf 2.647,62 Zähler vor.Grund war laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell eine mögliche Zinssenkung in diesem Jahr angedeutet habe. Er wies aber auch darauf hin, dass die wirtschaftlichen Unsicherheiten fortbestünden.Auch Aktien aus dem Verteidigungssektor seien weiterhin höher gehandelt worden, da es wachsende Sicherheitsbedenken wegen der Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie Israel und der Hamas gebe, wurde Kim Dae-joon von Korea Investment and Securities von Yonhap zitiert.