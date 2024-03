Nordkorea führte Artillerieschießübungen vor Westküste durch

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag vor der Westküste Schießübungen mit Mehrfachraketenwerfern und Panzerhaubitzen durchgeführt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, dass die nordkoreanische Armee am Donnerstag von 11 bis 17 Uhr im Gebiet Nampo geübt habe, auf Ziele im Westmeer zu schießen. Dafür seien Dutzende von Mehrfachraketenwerfern und Panzerhaubitzen zum Einsatz gekommen.Der JCS erläuterte, dass er die entsprechenden Aktivitäten der nordkoreanischen Truppen schon bei der Vorbereitung der Übung überwacht und verfolgt habe.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass Machthaber Kim Jong-un am Donnerstag eine Artillerieschießübung von großen kombinierten Einheiten der Volksarmee überwacht habe.Kim habe sich damit zufrieden gezeigt und betont, dass die Artillerie weiter gestärkt werden müsse.Kim hatte am Mittwoch einen wichtigen Stützpunkt für Einsatzübungen im Westen des Landes besucht und eine Übung überwacht.Kims Inspektion von Militärübungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird als Reaktion auf das südkoreanisch-US-amerikanische Manöver „Freedom Shield“ betrachtet, das am Montag begonnen hatte.