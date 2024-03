38 North: Anzeichen für Wiederaufnahme der Bauarbeiten auf Satellitenstartgelände in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Es gibt laut einem US-Medienbericht Anzeichen für die Wiederaufnahme der Bauarbeiten auf dem Satellitenstartplatz Sohae in Nordkorea.Die auf Nordkorea spezialisierte Website „38 North“ schrieb am Donnerstag (Ortszeit), Satellitenaufnahmen vom 23. Februar deuteten darauf hin, dass wieder Bauarbeiten stattfinden. In der Umgebung des Startplatzes sei Personal eingesetzt worden.Es sei zu sehen, dass zwölf Tanks auf dem Hof des alten Gebäudes für die Montage aufgestellt sind. Welchem Zweck die Tanks dienen, sei aber unklar, hieß es.Auf dem Gelände an der Westküste war im vergangenen November der militärische Spionagesatellit Malligyong-1 nach zwei gescheiterten Versuchen erfolgreich gestartet worden.