Zeitung: Nordkoreas Spionagesatellit kreist über Südkorea und Japan

Photo : KBS News

Der erste Spionagesatellit Nordkoreas fliegt laut einem japanischen Medienbericht in einer normalen Umlaufbahn über Südkorea und Japan.Dies sei nach der Analyse von Daten der US-Armee durch einen japanischen Experten festgestellt worden, schrieb die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Montag.Die japanische Regierung ist der Ansicht, dass der im letzten November ins All gebrachte nordkoreanische Satellit über Steuerungsfähigkeiten verfügt, sodass er vom Boden aus gelenkt werden kann.Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik hatte am 26. Februar vor der Presse gesagt, der nordkoreanische Satellit kreise zwar um die Erde. Auch würden entsprechende Signale normal empfangen. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass der Satellit auch arbeite. Eher umkreise er ohne jegliche Aktivität die Erde.