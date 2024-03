Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon liegt bei 40,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Etwa 40 Prozent der Wähler in Südkorea sind laut einer Umfrage mit der Amtsführung von Präsident Yoon Suk Yeol zufrieden.Realmeter befragte im Auftrag von „Energy Business Newspaper“ vom 4. bis 8. März landesweit 2.551 Menschen ab 18 Jahren.Den am Montag veröffentlichten Ergebnissen zufolge bewerteten 40,2 Prozent Yoons Arbeit positiv. Das sind 0,9 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Realmeter-Umfrage eine Woche zuvor.Der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit negativ einschätzten, kletterte um 0,7 Prozentpunkte auf 56,1 Prozent.Die positive Dynamik wegen der geplanten Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze scheine aufgrund des Konflikts zwischen Ärzten und Regierung und der Kontroverse um eine mögliche Einmischung der öffentlichen Gewalt in Wahlen nicht länger zu wirken, so Realmeter.In einer am 7. und 8. März durchgeführten Umfrage zu politischen Parteien bei 1.006 Menschen ab 18 Jahren erhielt die regierende Partei Macht des Volks (PPP) 41,9 Prozent Zustimmung. Die oppositionelle Minjoo-Partei (DP) kam auf 43,1 Prozent Zustimmung. PPP verlor gegenüber der letzten Umfrage 4,8 Prozentpunkte, während sich die DP um 4,0 Prozentpunkte verbesserte.Die Zustimmung für die Neue Partei der Reform liegt unverändert bei 3,1 Prozent. Die Partei Neue Zukunft kam auf 1,7 Prozent, die Grüne Gerechtigkeitspartei auf 1,5 Prozent und die Progressive Partei (Jinbodang) auf 1,4 Prozent. 4,6 Prozent, damit 0,4 Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal, gaben an, dass sie keine Partei unterstützten.