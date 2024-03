Umfrage: 53 Prozent der Wähler wollen bei Parlamentswahlen Regierung zur Rechenschaft ziehen

Photo : YONHAP News

Die Mehrheit der Wähler in der Hauptstadtregion will die Parlamentswahlen am 10. April dazu nutzen, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen.Das ergab eine Umfrage der Zeitung „Hankyoreh“. In deren Auftrag befragte Global Research am 8. und 9. März 1.008 Erwachsene, die in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi leben, am Telefon.53 Prozent der Befragten sagten, dass man für die Opposition stimmen müsse, um die Regierung Yoon Suk Yeol abzustrafen. 41 Prozent antworteten dagegen, dass man für die Regierungspartei stimmen müsse, um die Staatsführung zu unterstützen.42 Prozent der Wähler wollen bei direkten Wahlen in Wahlkreisen für Kandidaten der Minjoo-Partei (DP) stimmen. 34 Prozent wollen die regierende Partei Macht des Volks (PPP) wählen, drei Prozent die Neue Partei der Reform.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Rücklaufquote liegt bei 10,3 Prozent.In einer anderen Umfrage, die RnSearch im Auftrag von „Asia Today“ am 8. und 9. März bei landesweit 1.005 Menschen ab 18 Jahren durchführte, kam die PPP auf 41,4 Prozent Zustimmung.Die DP erhielt 37,9 Prozent Zustimmung, die von Ex-Justizminister Cho Kuk gegründete Nationale Innovationspartei 8,3 Prozent. Die Neue Partei der Reform kam auf drei Prozent.