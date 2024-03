Seoul will Altpapiersammler besser unterstützen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will älteren Menschen, die mit dem Sammeln von Altpapier ihren Lebensunterhalt bestreiten, besser helfen.Die Stadtverwaltung präsentierte am Montag ein Unterstützungspaket für solche Senioren auf den vier Gebieten, Arbeitsplätze, Wohnen, Betreuung und Sicherheit.Mit Stand letzten Jahres sammeln rund 2.400 Senioren in der Hauptstadt Altpapier. Sie verdienen damit im Monatsschnitt 150.000 Won (114 Dollar).Um ihnen ein stabiles Einkommen zu ermöglichen, will die Stadtverwaltung ihnen andere Arbeit anbieten, bei der sie wenig gefordert sind.Diejenigen Senioren, die aufgrund des verschlechterten Gesundheitszustandes das Sammeln von Altpapier einstellten, oder solche mit Wohnungsproblemen will die Stadtverwaltung zu Empfängern einer dringenden Sozialhilfe bestimmen. Sie sollen einmalig 710.000 Won (540 Dollar) erhalten.Der Leiter der Abteilung für Wohlfahrtspolitik der Stadt Seoul, Jung Sang-hoon, kündigte drastische Verbesserungen des sozialen Sicherungsnetzes an, um bedürftigen Senioren eine umfassende Unterstützung anzubieten.