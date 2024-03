Koreaner wegen Spionageverdacht in Russland festgenommen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Staatsbürger ist wegen Spionageverdachts in Moskau festgenommen worden.Das Gericht des Moskauer Stadtbezirks Lefortowo teilte am Montag mit, dass die Haftdauer des Südkoreaners Baek bis zum 15. Juni verlängert wurde.Die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete unter Berufung auf Justizquellen, dass der Südkoreaner Anfang des Jahres bei Ermittlungen wegen Spionagevergehen in Wladiwostok festgenommen und Ende Februar nach Moskau überstellt worden sei.Außerdem stehe er unter dem Verdacht, Staatsgeheimnisse an einen ausländischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Diese seien als streng geheim eingestuft worden.Es ist das erste Mal, dass ein Südkoreaner in Russland wegen Spionageverdachts festgenommen wurde.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums erklärte, dass die nötige konsularische Unterstützung geleistet werde. Zu einem laufenden Verfahren könne man sich aber nicht weiter äußern.