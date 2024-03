Regierung äußert sich besorgt über Rücktrittsdrohung von Medizinprofessoren der Seoul Nationaluniversität

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat sich besorgt über die Entscheidung der Medizinprofessoren der Seoul Nationaluniversität geäußert, gegebenenfalls zurückzutreten.Die Entscheidung, dass alle Professoren der medizinischen Fakultät der Seoul Nationaluniversität zurücktreten würden, stelle eine Bedrohung für das Leben und die Gesundheit von Patienten dar, sagte Gesundheitsminister Cho Kyu-hong am Dienstag.Er bitte, dass die Professoren an der Seite der Patienten bleiben und sich gemeinsam mit der Regierung über Wege für eine Rückkehr der Assistenzärzte Gedanken machen, forderte er.Cho teilte mit, dass ab heute ein Schutz- und Meldezentrum für Assistenzärzte im Einsatz sei, um ihre Rückkehr zum Arbeitsplatz zu unterstützen. Die Regierung werde sich sorgfältig darum kümmern, dass Ärzte in Ausbildung ohne Angst vor Konsequenzen in die Kliniken zurückkehren und bei den Patienten bleiben könnten.Das Dringlichkeitskomitee der Medizinprofessoren der Elitehochschule in Seoul hatte am Montag beschlossen, geschlossen zu kündigen, sollte die Regierung bis 18. März keine vernünftige Lösung zur kollektiven Aktion der Assistenzärzte präsentieren.