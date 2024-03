Beschäftigungsministerium überwacht Recht junger Menschen auf Arbeit

Photo : KBS News

Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit hat eine intensive Überwachung zum Schutz des Rechts junger Menschen auf Arbeit durchgeführt.Das Ministerium teilte am Dienstag mit, seit letztem Dezember bis Februar 60 Firmen in den Branchen Telekommunikation sowie Forschung und Entwicklung unter die Lupe genommen zu haben. Dabei seien insgesamt 238 Verstöße gegen Gesetze über Arbeit und Arbeiter entdeckt worden.Die festgestellten Verstöße waren vielfältig, darunter Mobbing am Arbeitsplatz, sexuelle Belästigung, Lohnrückstände, Verletzungen der Obergrenze der Überstunden und Verstöße gegen das Recht auf Pausen.Zudem wurden 38 Firmen ermittelt, die keine gesetzlich vorgeschriebenen schriftlichen Angaben zu den Arbeitsbedingungen machten. Auch wurden viele Verstöße gegen die grundlegende Arbeitsordnung festgestellt, beispielsweise die Nichtzahlung von Zulagen an befristet Beschäftigte.Das Ministerium plant, die Umsetzung von Abhilfemaßnahmen bei den ertappten Unternehmen zu kontrollieren.Das Ressort will vom 18. bis 29. März landesweit einen Kontrolltag zur Prävention bei kleineren IT- und Startup-Unternehmen durchführen, um das Recht junger Menschen auf Pausen zu kontrollieren.Der Minister für Beschäftigung und Arbeit, Lee Jung-sik, versprach größere Bemühungen, um eine jugendfreundliche Arbeitsplatzkultur zu schaffen, deren Ergebnisse für junge Menschen bei der Arbeit spürbar sein würden.