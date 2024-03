US-Kommandeur: Fokus der Abschreckung Nordkoreas auf Verhinderung von Atomwaffeneinsatz verlagert

Photo : YONHAP News

Der Schwerpunkt der Abschreckung Nordkoreas hat sich laut einem US-Kommandeur vom Unterbinden der Entwicklung der Nuklearfähigkeiten des Landes auf die Verhinderung des Einsatzes von Atomwaffen verlagert.Entsprechendes äußerte Paul LaCamera, Kommandeur der US-Truppen in Südkorea, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Wall Street Journal“.Man müsse Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un versichern, dass Positives mit positiven Aktionen und Negatives mit negativen Aktionen beantwortet werde, sagte der Vier-Sterne-General.Er sagte zudem, der Zweck der südkoreanisch-US-amerikanischen Übung „Freedom Shield“ sei es, verschiedenen potenziellen Bedrohungen aus Nordkorea zu begegnen.Er habe die Soldaten aufgefordert, die Lehre aus den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten zu ziehen, dass es hinsichtlich der Vorstellungskraft kein Versagen geben dürfe, hieß es auch.Laut der Zeitung gehe LaCamera davon aus, dass zwischen Russland und Nordkorea eine militärische Zusammenarbeit in höchstem Maße möglich sei. Er sei darauf aber nicht näher eingegangen.