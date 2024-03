KBS-Umfrage zu Parlamentswahlen: Minjoo-Partei erhält 34 Prozent Zustimmung, Regierungspartei 38 Prozent

Photo : KBS News

Laut einer Umfrage von KBS wird bei den anstehenden Parlamentswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der oppositionellen Minjoo-Partei (DP) und der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) erwartet.Der Sender führte vom 7. bis 9. März eine dritte Umfrage zu den Parlamentswahlen am 10. April durch, bei der 3.000 Wähler befragt wurden. 34 Prozent sagten, dass sie unter den politischen Parteien die DP unterstützten, während 38 Prozent ihre Unterstützung für die PPP aussprachen.32 Prozent antworteten, dass sie in ihrem Wahlkreis für den Kandidaten der DP stimmen würden. 35 Prozent wollen für Kandidaten der Regierungspartei votieren.Unter den Parteien, die für die Listenwahl gegründet wurden, führte die Satellitenpartei der PPP, Zukunft des Volks, die Tabelle an. 32 Prozent antworteten, dass sie für diese Partei stimmen würden. Dahinter folgten die von Ex-Justizminister Cho Kuk gegründete Korea-Innovationspartei mit 17 Prozent und die von der DP und weiteren Oppositionsparteien gegründete Partei Demokratische Union mit 16 Prozent.Die Demokratische Union verlor gegenüber der letzten Umfrage sieben Prozentpunkte, wohingegen sich die Korea-Innovationspartei um acht Prozentpunkte verbesserte. Wähler, die zuvor die DP unterstützt hätten, würden weiterhin zur Korea-Innovationspartei abwandern, so die Analyse von Hankook Research, das im Auftrag von KBS Wähler befragte.