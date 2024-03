Medizinprofessoren der Seoul Nationaluniversität schlagen Beratungsgremium vor

Photo : YONHAP News

Medizinprofessoren der Seoul Nationaluniversität (SNU) haben vorgeschlagen, ein Beratungsgremium mit Beteiligung der Öffentlichkeit und Assistenzärzte zu bilden.Den Vorschlag unterbreitete das Dringlichkeitskomitee der Professoren der medizinischen Fakultät der SNU auf einer Pressekonferenz am Dienstag.Eine vertrauenswürdige, verifizierte Institution im Ausland sollte mit der Analyse der Daten der Gesundheitsversorgung in Südkorea beauftragt werden. Auf der Grundlage der Analyseergebnisse sollte in einem Jahr darüber entschieden werden, ob die Zahl der Ärzte erhöht werden müsse, hieß es.Das Komitee schlug vor, im Laufe eines Jahres ein Maßnahmenpaket für die Förderung der grundlegenden, regionalen und öffentlichen medizinischen Versorgung auszuarbeiten.Das Gremium forderte die Regierung auf, den Umfang der Erhöhung der Zahl der Zulassungen zum Medizinstudium nicht auf 2.000 festzulegen. Die Koreanische Ärztekammer KMA wurde aufgefordert, ihre Forderung nach einem vollständigen Überdenken des Regierungsplans aufzugeben.Medizinstudierende und Assistenzärzte sollten in die Hörsäle und Kliniken zurückkehren, sollten die Regierung und KMA der Bildung eines Beratungsgremiums zustimmen, lautete ein weiterer Vorschlag.Das Dringlichkeitskomitee der Medizinprofessoren der SNU hatte am Montag beschlossen, geschlossen zu kündigen, sollte die Regierung bis 18. März keine vernünftige Lösung präsentieren.