Parteien rufen Wahlkampfkomitees für Parlamentswahlen ins Leben

Photo : YONHAP News

Regierungs- und Oppositionsparteien haben am Dienstag ihre Wahlkampfausschüsse offiziell ins Leben gerufen, die für die Strategien für die Parlamentswahlen am 10. April federführend sein werden.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) bildete ihr zentrales Wahlkampfkomitee unter Vorsitz von Interimschef Han Dong-hoon.Die Partei betonte, dass ihr Sieg in der Hauptstadtregion dringend erforderlich sei, um bei den Parlamentswahlen einen Wandel der Republik Korea herbeizuführen.Na Kyung-won, Ahn Cheol-soo und Won Hee-ryong würden den Co-Vorsitz jeweils in Seoul, der Provinz Gyeonggi und Incheon übernehmen. Man erwarte, dass sie der Partei zum Sieg bei den Wahlen in der Hauptstadt verhelfen würden, hieß es.Die Minjoo-Partei gründete ihren Wahlkampfausschuss unter Co-Vorsitz von Parteichef Lee Jae-myung, dem ehemaligen Parteivorsitzenden Lee Hae-chan und dem früheren Ministerpräsidenten Kim Boo-kyum.Lee Jae-myung sagte, dass die anstehenden Wahlen keinen Kampf zwischen PPP und DP, sondern einen Kampf zwischen dem Volk und der PPP darstellten. Die DP werde gemeinsam mit dem Volk kämpfen, um das Regime Yoon Suk Yeol zur Rechenschaft zu ziehen, das keine Reue für die Ruinierung des Landes zeige.Auf die Frage nach dem Konflikt um Kandidatenaufstellungen in der Partei antwortete Lee Hae-chan, dass dies vorbei sei. Er rechne mit keinem neuen Faktor für eine Spaltung, weil die bei den Vorwahlen Unterlegenen Bereitschaft zur Mithilfe im Wahlkampf zeigten.