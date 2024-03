Professoren von 19 Medizinhochschulen wollen bis Freitag über Kündigung entscheiden

Photo : KBS News

Professoren von 19 Medizinhochschulen wollen bis Freitag über ihre Kündigung entscheiden.Sie gründeten ein Dringlichkeitskomitee, um auf den Plan der Regierung für höhere Zulassungszahlen zum Medizinstudium zu reagieren.Die Entscheidung über die mögliche Kündigung trafen sie am Dienstag bei einem Online-Treffen von Vertretern von 19 Medizinhochschulen.Dabei wurde vereinbart, die Professoren an allen Medizinhochschulen und Lehrkrankenhäusern zu der vorgeschlagenen kollektiven Aktion zu befragen und bis Freitag zu entscheiden.Im Falle der Professoren an der Seoul National Universität und der Universität von Ulsan, die bereits ihre Kündigung beschlossen, wird der genaue Zeitpunkt für den Rücktritt bei der nächsten Sitzung beschlossen.Die Gründung des Komitees wurde damit erklärt, dass auf unmittelbar bevorstehende rechtliche Schritte gegen Assistenzärzte und die kollektive Aktion der Medizinstudierenden reagiert werden solle. Die gegenwärtige Situation beschrieben sie als Notlage.Ihr Ziel sei es, Medizinstudierende und Ärzte in Ausbildung bei der sicheren Rückkehr zum Arbeitsplatz und dem Abschluss ihrer Ausbildung zu unterstützen. Die Regierung riefen sie zu Verhandlungen auf, damit sie in die Kliniken zurückkehren können.