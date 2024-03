Deutscher Diplomat: Ukraine-Krieg ist für Nordkorea Botschaft für Festhalten an Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines deutschen Diplomaten ist Nordkorea angesichts des Kriegs in der Ukraine zur Schlussfolgerung gezwungen, dass es seine Atomwaffen nicht aufgeben kann.Für Nordkorea stelle der Krieg in der Ukraine eine Botschaft dar, dass ein Land, das auf Nuklearwaffen verzichtet habe, überfallen worden sei, sagte Rolf Mafael bei der von der Friedrich-Naumann-Stiftung veranstalteten Podiumsdiskussion „Korea: Eskalation und globale Sicherheit“ am Dienstag (Ortszeit) in Berlin. Mafael war von 2012, kurz nach der Machtübernahme von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, bis 2016 Botschafter in Südkorea.Dr. Tereza Novotná, Gastdozentin an der FU Berlin, sagte hinsichtlich der Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland, Nordkorea scheine seine diplomatischen und militärischen Beziehungen zu Russland zu verstärken, um angesichts der geopolitischen Bedingungen Chancen zu ergreifen und Vorteile zu maximieren.Sie wies auf Anzeichen hin, dass mehrere europäische Länder ihre Botschaften in Nordkorea wieder eröffnen wollen. Sie denke, dass Kim Jong-un ein Realpolitiker sei. Sie hoffe, dass die Spannungen bald ihren Höhepunkt erreichen würden und wieder ein Dialog möglich sei, hieß es.