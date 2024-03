147.989 Wahlberechtigte im Ausland bei Parlamentswahlen

Photo : YONHAP News

Bei den Parlamentswahlen im April können knapp 148.000 Wahlberechtigte im Ausland ihre Stimme abgeben.Die Nationale Wahlkommission Südkoreas teilte am Dienstag mit, dass die Zahl der Wahlberechtigten im Ausland auf 147.989 festgelegt worden sei.Südkoreanische Staatsangehörige in Übersee können an Wahlen in Südkorea teilnehmen, wenn sie sich für die Stimmabgabe anmelden.Die Zahl der Wahlberechtigten im Ausland bei den anstehenden Parlamentswahlen schrumpfte verglichen mit der Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 um 34,6 Prozent. Im Vergleich zu den letzten Parlamentswahlen 2020 sind es 14 Prozent weniger.Nach Kontinenten betrachtet, stellen Wähler, die in Asien leben, mit 51,2 Prozent die größte Gruppe. Dahinter folgen Einwohner in den Amerikas mit 31,5 Prozent und solche in Europa mit 13,3 Prozent.Die Stimmabgabe von Auslandskoreanern wird zwischen dem 27. März und dem 1. April in dem von der Übersee-Wahlkommission festgelegten Zeitraum stattfinden. Die Wahllokale werden täglich von 8 bis 17 Uhr Ortszeit geöffnet haben.Die im Ausland abgegebenen Stimmzettel werden als Diplomatengepäck nach Südkorea gebracht und danach an die zuständigen lokalen Wahlkommissionen geschickt. Sie werden zusammen mit den im Inland abgegebenen Stimmzetteln ausgezählt, nachdem die Wahllokale am 10. April, dem Wahltag, geschlossen worden sind.