Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollen weitere Sanktionen gegen Nordkorea fordern

Photo : YONHAP News

Beim anstehenden Gipfel der Europäischen Union werden voraussichtlich weitere Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen Hilfe für Russland erörtert.Laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (Ortszeit) forderten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder im Entwurf einer gemeinsamen Erklärung für den am 21. und 22. März in Brüssel vorgesehenen Gipfel die EU-Kommission auf, weitere Sanktionen gegen Belarus, Nordkorea und Iran vorzubereiten.Die EU-Kommission hatte am 23. Februar das 13. Sanktionspaket gegen Russland präsentiert, in das der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Sun-nam und das nordkoreanische Generalbüro für Raketen aufgenommen worden waren. Damit hatte die EU zum ersten Mal wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Nordkorea verhängt.