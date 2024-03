Photo : YONHAP News

Nach Angaben des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin verfügt Nordkorea über einen eigenen Nuklearschirm.Dies sagte er in einem Interview, das der Fernsehsender Rossija 1 im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen am Mittwoch ausstrahlte.Nordkorea habe dabei Russland um keinerlei Hilfe gebeten, fügte er hinzu. Die Präsidentschaftswahlen in Russland finden vom 15. bis 17. März statt.