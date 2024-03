Anzeichen für Wiederaufnahme des Waffenhandels – russisches Frachtschiff zurück in nordkoreanischem Hafen

Photo : YONHAP News

Ein angeblich für Waffenlieferungen aus Nordkorea an Russland eingesetztes russisches Frachtschiff ist laut einem Medienbericht nach einem Monat in einen nordkoreanischen Hafen zurückgekehrt.Wie das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Montag (Ortszeit) berichtete, sei beobachtet worden, dass ein russischer Frachter am Sonntag am Pier 1 des nordkoreanischen Hafens von Rajin anlegte.Die Analyse kommerzieller Satellitenaufnahmen von Planet Labs habe ergeben, dass es sich vom Aussehen her um die Lady R handele. Die Lady R ist eines der vier unter russischer Flagge fahrenden Frachtschiffe, die seit dem vergangenen August zwischen dem Hafen von Rajin und dem Hafen von Wostotschny im russischen Fernen Osten unterwegs waren und nordkoreanische Waffen nach Russland befördert haben sollen.NK News ging davon aus, dass das gesichtete Schiff nach der Frachtentladung am Pier 1 zum Pier 2 weiterfahren werde, um nordkoreanische Fracht aufzunehmen und noch diese Woche zum Hafen von Wostotschny zurückzukehren.Wie verlautete, habe Russland im vergangenen August mit dem Transport von Frachtgütern aus Nordkorea auf der Route zwischen Rajin und Dunai begonnen und seitdem mindestens 33 Mal Frachtschiffe nach Rajin geschickt. Vier Frachtschiffe wurden hierfür eingesetzt, sie alle stehen auf der Sanktionsliste der USA.NK News hatte zuvor berichtet, dass kein weiterer Frachttransport aus Nordkorea nach Russland beobachtet worden sei, nachdem die Lady R am 5. Februar mit Containern aus dem Hafen von Rajin nach Russland zurückgekehrt war.