Yoon verspricht Aufstockung von Budget für Weltraumentwicklung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in Aussicht gestellt, das Budget für die Entwicklung des Weltraums bis 2027 auf mindestens 1,5 Billionen Won (1,1 Milliarden Dollar) aufzustocken.Eine entsprechende Zusage machte Yoon am Mittwoch bei einer Veranstaltung zur Gründung eines Clusters der Raumfahrtindustrie am Sitz des Unternehmens Korea Aerospace Industries (KAI) in Sacheon im Süden des Landes.Beim Cluster der Raumfahrtindustrie handelt es sich um ein Projekt zur Schaffung eines Dreiecks zwischen der Provinz Süd-Jeolla, der Provinz Süd-Gyeongsang und Daejeon, um eine vom Privatsektor geführte Raumfahrtindustrie zu fördern. Die drei Regionen sind spezialisierte Zonen jeweils für Trägerraketen, Satelliten und Talententwicklung.Yoon sagte in seiner Gratulationsrede, dass Südkorea neben der Gründung einer Luft- und Raumfahrtbehörde und der Präsentation einer Roadmap für die Weltraumwirtschaft ein Dreieck-Cluster von Weltrang gebildet habe.Er versprach, das Volumen des letztes Jahr eingerichteten Weltraum-Fonds der Regierung und des Privatsektors mehr als zu verdoppeln. Startup-Unternehmen würden vollumfänglich unterstützt, damit sie sich zu globalen Unternehmen entwickeln könnten.