Weißes Haus begrüßt Austragung von Gipfel für Demokratie durch Südkorea

Das Weiße Haus freut sich darauf, dass Südkorea Gastgeber des am 18. März beginnenden dritten Gipfels für Demokratie ist.Das sagte Kelly Razzouk, leitende Direktorin für Demokratie und Menschenrechte im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses in einem Interview mit KBS am Dienstag (Ortszeit).Zum Thema des anstehenden Treffens „Demokratie für zukünftige Generationen“ sagte sie, es sei berücksichtigt worden, dass die Hälfte der Weltbevölkerung unter 30 Jahren sei. Es sei von großer Bedeutung, diese Menschen an der Förderung der Demokratie zu beteiligen und sie dazu zu ermutigen.Angesichts der Meinung, dass der Demokratie-Gipfel für die Isolierung von China oder Russland und die Festigung der Struktur des Kalten Kriegs gedacht wäre, sagte sie, man habe sich nicht darauf konzentriert, bestimmte Länder zu beschämen.Sie bezeichnete es als Aufgabe der USA, positive Visionen für die Förderung der Demokratie zu präsentieren und mit Ländern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um sie zu stärken.