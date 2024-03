Moskau mit Seoul wegen Festnahme von Südkoreaner in engem Kontakt

Photo : YONHAP News

Russland steht mit Südkorea wegen der Festnahme eines Südkoreaners in engem Kontakt.Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Moskau außerdem, dass erwogen werde, konsularischen Zugang zu gewähren.Zu den Vorwürfen, die gegen diese Person vorliegen, wollte sich die Sprecherin aber nicht äußern, da dies eine vertrauliche Angelegenheit sei.Zuvor hatte sich Südkoreas Botschafter in Russland, Lee Do-hoon, mit dem russischen Vize-Außenminister Andrey Rudenko getroffen und um Russlands aktive Zusammenarbeit für die Sicherheit des Festgehaltenen und den Schutz seiner Rechte gebeten.Der südkoreanische Bürger mit Nachnamen Baek wurde Anfang des Jahres in der östlichen Stadt Wladiwostok wegen Spionagevorwürfen festgenommen. Laut Berichten wird er zurzeit im Gefängnis Lefortovo in Moskau festgehalten. Das Gericht Lefortovsky verlängerte seine Inhaftierung am Montag bis zum 15. Juni.Laut Berichten in südkoreanischen Medien handelt es sich bei dem Mann um einen Missionar, der von einer koreanischen Kirche entsandt wurde.