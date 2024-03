In Russland festgenommener Südkoreaner leistete humanitäre Hilfe für Gastarbeiter

Photo : KBS

Ein jüngst in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommener südkoreanischer Missionar hat humanitäre Hilfe für Gastarbeiter, einschließlich solchen aus Nordkorea, geleistet.Das teilte eine missionarische Stiftung mit, für die der Missionar mit Nachnamen Baek arbeitet.Gegenüber KBS sagte ein Vertreter der Organisation, Baek habe in Russland lediglich humanitäre Hilfe für extrem arme Arbeiter aus Nordkorea und anderen Ländern geleistet. Die Spionagevorwürfe gegen ihn seien absurd.Ein 2022 nach Südkorea gekommener nordkoreanischer Flüchtling, der in Russland gearbeitet hatte, sagte aus, dass er auf seiner Flucht Missionar Baek begegnet sei. Baek habe während der Wartezeit bis zur Ausstellung des Flüchtlingsausweises auf verschiedene Weise geholfen.Nach weiteren Angaben werden aufgrund der in letzter Zeit enger gewordenen Beziehungen Russlands zu Nordkorea Südkoreaner, die dort nordkoreanischen Flüchtlingen helfen, aus Russland ausgewiesen.Die Stiftung kündigte an, bald eine Petition beim Außenministerium und der russischen Botschaft in Seoul einzureichen.