US-Beamter: Korea-US-Verhandlungen über Verteidigungskosten auf Kurs, November keine strenge Frist

Photo : KBS News

Die Verhandlungen zwischen Seoul und Washington über die Aufteilung der Kosten für die US-Militärpräsenz in Südkorea sind laut einem US-Beamten auf dem richtigen Weg.Aus Sicht der USA sei es nicht zwingend, die Gespräche bis zur US-Präsidentschaftswahl im November abzuschließen.Man sei aktuell dem Zeitplan voraus, sagte ein hochrangiger Beamter der Regierung Biden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.Man sei ziemlich zuversichtlich, dass die Anreize beider Seiten übereinstimmten und die Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden. Ein schnelles Vorankommen wäre wünschenswert, der November werde aber nicht als unbedingt einzuhaltende Frist gesehen, sagte der Beamte.Südkorea und die USA hatten am 5. März ihre Chefunterhändler für die Verhandlungen über das zwölfte Abkommen über die Höhe des südkoreanischen Beitrags für die Kosten des Unterhalts der US-Truppen in Korea ernannt. Das zwölfte Special Measures Agreement (SMA) wird ab 2026 gelten.Da das elfte SMA bis 2025 Gültigkeit besitzt, galt die Aufnahme von Gesprächen über das nächste Abkommen bereits zum jetzigen Zeitpunkt als ungewöhnlich.Einige Beobachter werteten den frühen Verhandlungsbeginn als Zeichen dafür, dass die Gespräche vor der US-Präsidentschaftswahl zum Abschluss gebracht werden sollen. Denn Donald Trump könnte im Falle seiner Wiederwahl Südkorea dazu drängen, mehr für die US-Militärpräsenz zu zahlen.Beide Regierungen erklärten jedoch, dass dem Zeitpunkt der Verhandlungen keine besondere Bedeutung zukomme.