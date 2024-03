Erstes Präsenztreffen zwischen Nuklearunterhändlern Südkoreas und Chinas seit fast zwei Jahren

Photo : YONHAP News

Für die nordkoreanische Nuklearproblematik zuständige Beamte Südkoreas und Chinas sind erstmals seit fast zwei Jahren zu einem Präsenzgespräch zusammengekommen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag traf sich Lee Joon-il, Leiter des Büros für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, am Dienstag (Ortszeit) am Rande einer Konferenz in der Schweiz mit Liu Xiaoming, Chinas Sonderbeauftragter für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel. Lee nahm am zehnten Zermatt Roundtable-Treffen zu Sicherheitsangelegenheiten in Nordostasien teil.Beide Seiten hätten ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel und Meinungen über künftige Vorgehensweisen ausgetauscht, so das Außenministerium in Seoul.Wie verlautete, sei das Treffen das erste Präsenzgespräch zwischen für die nordkoreanische Nuklearproblematik zuständigen südkoreanischen und chinesischen Beamten seit Lius Südkorea-Besuch Anfang Mai 2022 kurz vor dem Amtsantritt der Regierung Yoon gewesen.Seit der Amtseinführung der Regierung Yoon hatte es bisher kein Präsenztreffen gegeben. Liu und Kim Gunn, sein früherer Ansprechpartner, hatten seitdem lediglich Gespräche per Video und am Telefon geführt.Der Zermatt Roundtable on Security Issues in Northeast Asia ist ein Track-1,5-Treffen, das für Diskussionen über die Lage in Nordostasien jährlich vom Eidgenössischen Department für auswärtige Angelegenheiten EDA und dem Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) veranstaltet wird. Die Organisatoren hatten auch dieses Jahr Nordkorea dazu eingeladen, das Land nahm aber nicht daran teil.