Neue Parteien sorgen für zusätzliche Dynamik im Wahlkampf

Photo : YONHAP News

Das Aufkommen neuer Parteien sorgt im Wahlkampf für die Parlamentswahlen für zusätzliche Dynamik.In mehr als 70 Wahlkreisen wird es nicht zum typischen Zweikampf der Vertreter der beiden führenden Parteien kommen. Stattdessen bahnt sich ein Dreikampf oder Vierkampf an.Mit Stand Donnerstag gehen in 67 der insgesamt 254 Wahlkreise neben den Kandidaten der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und der oppositionellen Minjoo-Partei DP auch Kandidaten einer der neu gegründeten Oppositionsparteien ins Rennen. In fünf Wahlkreisen stellten vier Parteien Kandidaten auf.Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf die Wahlkreise, in denen sich bekannte Politiker von neuen Parteien zur Wahl stellen.Lee Jun-seok, Vorsitzender der Neuen Partei der Reform, konkurriert im Wahlkreis Hwaseong B mit den Kandidaten der PPP und DP.Lee Nak-yon, Vorsitzender der Partei Neue Zukunft, kandidiert im Wahlkreis Gwangsan B in Gwangju und konkurriert mit den Kandidaten der PPP, DP und der Grünen Gerechtigkeitspartei.In politischen Kreisen wird große Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass das Rennen zwischen den Kandidaten der beiden großen Parteien PPP und DP davon beeinflusst werden könnte, wer mehr Unterstützer an eine neue Partei und ihre Kandidaten verliert.