Präsident Yoon verspricht groß angelegte Investitionen in Verkehrsinfrastruktur in Süd-Jeolla-Region

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol hat groß angelegte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in der Süd-Jeolla-Provinz im Südwesten des Landes in Aussicht gestellt.Dies sagte er bei einer der öffentlichen Diskussionsrunden mit Bürgern in der Region, die die Regierung seit einigen Wochen landesweit veranstaltet.Insbesondere zwischen Yeongam und Gwangju werde eine über 47 Kilometer lange autobahnähnliche Schnellstraße gebaut, in deren Bau 2,6 Billionen Won fließen sollten.Binnen Jahresfrist werde eine Machbarkeitsstudie begonnen, sagte er. Eine Schnellstraße zwischen beiden Städten als Versuchsstrecke für selbstfahrende Autos zu nutzen, ist eines der Wahlsprechen Yoons. Der Präsident versprach darüber hinaus, eine 180 Kilometer lange Strecke zwischen den Städten Iksan und Yeosu für Hochgeschwindigkeitszüge zu bauen.