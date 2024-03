IAEA-Chef: Einleitung von Fukushima-Wasser ohne schädliche Umweltauswirkungen

Photo : YONHAP News

Die Einleitung kontaminierten Wassers aus dem Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer hat nach Einschätzung des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.Das erklärte Grossi auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Tokio, nachdem er sich am Mittwoch mit Fischern in Fukushima getroffen hatte.Obwohl 30.000 Tonnen kontaminierten Wassers abgeleitet worden seien, zeigten die Ergebnisse, dass der Tritiumgehalt sehr niedrig sei, sagte Grossi.Er habe eine Haltungsänderung bei Einwohnern in Fukushima wahrgenommen. Vor dem Beginn der Einleitung im vergangenen Jahr hätten sie sich aufgrund von Ungewissheit ängstlich und besorgt geäußert. Beim diesmaligen Besuch hätten sie sich jedoch zufrieden gezeigt, hieß es.Grossi traf am Dienstag zu seinem ersten Besuch nach dem Beginn des Ablassens in Japan ein. Nach dem Treffen mit Bewohnern von Fukushima besichtigte er die Anlagen zur Einleitung kontaminierten Wassers am AKW Fukushima Daiichi.Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa kündigte nach einem Treffen mit Grossi am Donnerstag an, dass Japan der IAEA 18,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen werde.