Ukrainischer Staatsanwalt: Russland feuerte etwa 50 nordkoreanische Raketen auf Ukraine ab

Photo : YONHAP News

Die russische Armee hat laut ukrainischen Medienberichten bisher etwa 50 ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ Hwasong-11 aus Nordkorea auf sechs Regionen in der Ukraine abgefeuert.Russland habe seit Kriegsbeginn rund 50 Mal Hwasong-11-Raketen für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt, teilte der Leiter der Charkiwer Staatsanwaltschaft, Oleksandr Filtschakow, am Donnerstag (Ortszeit) mit, wie die Zeitung „The New Voice of Ukraine“ und die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine meldeten. Die Hwasong-11 oder KN-23 gilt als nordkoreanische Version der russischen Rakete Iskander.Es seien Raketentrümmer, die am 7. Februar im Stadtteil Slobidsky in Charkiw niedergegangen seien, eingesammelt worden. Darauf gebe es die Markierung „February 11“, was der Name einer Rüstungsfabrik in Nordkorea sei, in der Hwasong-11-Raketen hergestellt würden, erklärte er.Der Staatsanwalt stufte die Hwasong-11 als Rakete von sehr schlechter Qualität mit einer maximalen Reichweite von 700 Kilometern ein. Es seien mehrere Fälle bekannt, in denen die Hwasong-11 in der Luft explodiert sei, hieß es weiter.