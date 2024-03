Südkorea rangiert bei Lebensqualität auf Platz 19

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in einer jährlichen Bewertung der Lebensqualität den 19. Platz belegt.Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) den Bericht über die menschliche Entwicklung 2023/2024.Laut dem Bericht liegt Südkoreas Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI) mit Stand 2022 bei 0,929. Damit landete das Land auf Platz 19 unter den 193 untersuchten Staaten und Gebieten. Südkorea konnte verglichen mit dem Vorjahr um einen Rang vorrücken.Der HDI basiert auf vier objektiven Indikatoren, Lebenserwartung, erwartete und durchschnittliche Dauer der Ausbildung sowie Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf.Die Lebenserwartung der Südkoreaner liegt mit Stand 2022 bei 84 Jahren. Die erwartete Dauer der Ausbildung beträgt 16,5 Jahre, die durchschnittliche Dauer 12,6 Jahre. Das BNE pro Kopf beträgt laut UNDP 46.026 Dollar in Kaufkraftparitäten.An der Spitze der Liste blieb die Schweiz, während Somalia das Schlusslicht bildete.Nordkorea wurde nicht in die Rangliste aufgenommen, weil außer der Lebenserwartung (73,6 Jahre) keine weiteren Informationen zur Verfügung standen.