Russischer Vizeaußenminister: Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea auf beispiellos hohem Niveau

Photo : YONHAP News

Die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea befinden sich laut einem russischen Diplomaten auf einem noch nie dagewesenen hohen Niveau.Die entsprechende Einschätzung teilte Vizeaußenminister Andrej Rudenko am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Bankett in der nordkoreanischen Botschaft in Moskau mit, wie die Nachrichtenagenturen Tass und RIA Novosti meldeten. Das Bankett wurde anlässlich des 75. Jahrestags der Unterzeichnung des Abkommens über wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen beiden Regierungen abgehalten.Die traditionelle brüderliche Freundschaft und die allseitigen Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern, die sich auf der Grundlage der Vereinbarungen beim Gipfel im vergangenen September entwickelten, hätten ein beispiellos hohes Niveau erreicht, sagte Rudenko in seiner Rede.Die bilateralen Außenministertreffen im vergangenen September in Pjöngjang und im Januar in Moskau hätten bestätigt, dass die Einschätzungen beider Länder zur Ursache und den Verantwortlichen für die aktuelle Verschlechterung der internationalen Lage übereinstimmten und die Ansätze in den meisten internationalen und regionalen Angelegenheiten ähnlich seien, betonte er.Nach der Überwindung der Covid-19-Pandemie seien die Kontakte zwischen Russland und Nordkorea in den Bereichen Kultur und Personenaustausch angekurbelt geworden. Auch im Tourismusbereich komme es zu Kontakten. Bereits Anfang des Jahres hätten drei russische Touristen-Teams Nordkorea besucht, sagte Rudenko weiter.Der nordkoreanische Botschafter Sin Hong-chol, teilte mit, Nordkorea plane, durch die stetige Umsetzung der Einigungen beim bilateralen Gipfel im letzten Jahr die Beziehungen zu Russland weiterhin zu entwickeln.