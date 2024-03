Nordkorea feuert ballistische Raketen ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag eine ballistische Rakete ins Ostmeer abgefeuert.Dies teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte mit.Die nordkoreanische Provokation mit Raketen erfolgte etwa einen Monat nach dem Abschuss des neu entwickelten Seezielflugkörpers „Padasuri-6” am 14. Februar.Nach dem Start am 14. Januar ist es der zweite Abschuss einer ballistischen Rakete in diesem Jahr. Der Start ballistischer Raketen ist Nordkorea nach den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verboten.Das Militär ermittelt derzeit die Reichweite, Flughöhe und Geschwindigkeit des Projektils.