Professoren großer Universitätskliniken beraten heute über kollektive Aktion

Photo : KBS News

Professoren von größeren Universitätskliniken in Seoul wollen heute über eine Kündigung beraten.Hintergrund ist die schon seit einem Monat andauernde kollektive Aktion der Assistenzärzte. Die Nachwuchsärzte wehren sich damit gegen Pläne der Regierung für höhere Zulassungszahlen zum Medizinstudium.Die Medizinprofessoren der Seoul National University (SNU) kommen um 17 Uhr zu einer Vollversammlung zusammen.Sie hatten zuvor vereinbart, ihre Kündigungen einzureichen, sollte sich die Situation bis Montag nicht ändern.Ein Dringlichkeitskomitee von Medizinprofessoren der Yonsei Universität will ebenfalls heute zu Beratungen über das weitere Vorgehen zusammenkommen.Am Samstag hatten Medizinprofessoren aus dem ganzen Land in einer Sitzung beschlossen, bis zum 25. März ihre Kündigungen einzureichen, sollte die Regierung keine Anstrengungen für eine Streitbeilegung unternehmen.Der 25. März ist die Frist für Assistenzärzte, bis zu der sie ihre Stellungnahme zur geplanten Aussetzung ihrer Lizenz einreichen können. Die Regierung hatte Schreiben verschickt, in denen angekündigt wurde, die Approbation ruhen zu lassen. Dies wurde damit begründet, dass die Ärzte in Ausbildung der Aufforderung zur Rückkehr zum Arbeitsplatz nicht nachkamen.