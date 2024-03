Gipfel für Demokratie in Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

In Seoul hat am Montag der Gipfel für Demokratie begonnen.Die südkoreanische Regierung ist Gastgeberin des dritten Demokratie-Gipfels, der bis Mittwoch in Seoul ausgetragen wird.Am Montag findet im Anschluss an die Eröffnungsfeier eine Ministerkonferenz zum Thema „KI- und digitale Technologien und Demokratie“ statt.Wie verlautete, würden die Beratungen von Beamten im Minister- und Vizeministerrang aus etwa 30 Ländern geführt. Unter den Teilnehmern sind auch US-Außenminister Antony Blinken und der britische Vize-Premierminister Oliver Dowden.Blinken kam erstmals seit etwa vier Monaten wieder nach Südkorea. Am Rande des Demokratie-Gipfels wird er sich mit hohen Beamten der südkoreanischen Regierung, darunter Außenminister Cho Tae-yul, treffen.Blinken und Cho wollen über die bilaterale Kooperation für die Stärkung der Demokratie, Maßnahmen zur Stärkung des bilateralen Bündnisses und die regionale und globale Lage sprechen.