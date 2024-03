JCS: Nordkorea feuert mehrere ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag mehrere ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer abgefeuert.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas wurden um 7.44 Uhr ballistische Kurzstreckenraketen entdeckt, die aus dem Gebiet von Pjöngjang in Richtung Ostmeer abgefeuert wurden. Die Raketen flogen etwa 300 Kilometer weit und landeten dann in östlichen Gewässern.Nordkorea soll am Montag mindestens drei Raketen abgefeuert haben, die in Richtung einer unbewohnten Insel vor Kilju in der Provinz Nord-Hamgyong geflogen sein sollen.Der JCS erklärte, das Militär habe die Raketen unmittelbar nach dem Start entdeckt und verfolgt. Die entsprechenden Informationen seien an die Vereinigten Staaten und Japan weitergeleitet worden, und die Einzelheiten des Raketenstarts würden derzeit analysiert.Der JCS verurteilte den jüngsten Raketenstart als eindeutige Provokation aufs Schärfste. Sie bedrohe Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel in ernsthafter Weise.Das Militär beobachte die verschiedenen Aktivitäten Nordkoreas aufmerksam und werde mit aller Härte gegen jede Provokation vorgehen.Der Start erfolgte etwa einen Monat nach dem Abschuss des neu entwickelten Seezielflugkörpers „Padasuri-6” am 14. Februar.Damit wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr eine ballistische Rakete gezündet, nachdem der erste Start am 14. Januar erfolgt war.