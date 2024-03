Regierung über Kündigungsabsichten von Medizinprofessoren besorgt

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat sich sehr besorgt über die Entscheidung von Medizinprofessoren für eine Massenkündigung geäußert.Gesundheitsminister Cho Kyu-hong betonte am Montag, dass man keinesfalls über das Leben von Menschen verhandeln sollte.Cho rief die Medizinprofessoren auf, die Assistenzärzte und Studenten zur Rückkehr in ihre Kliniken und Universitäten zu überreden. Er hoffe, dass sich die Medizinprofessoren an Diskussionen über Reformaufgaben zur Entwicklung des Systems der medizinischen Versorgung beteiligen würden.Die für den Umgang mit kollektivem Handeln von Ärzten zuständige Zentrale der Regierung plant für Montag ein Treffen mit den Leitern der großen fünf Krankenhäuser in Seoul. Am Dienstag will sie mit Leitern der Kliniken der Nationaluniversitäten zusammenkommen. Dabei soll auch überprüft werden, wie das System der Notfallversorgung derzeit funktioniert.Ein Dringlichkeitsausschuss von Medizinprofessoren hatte in einer Sitzung am 15. März beschlossen, dass die Hochschullehrer ab dem 25. März ihre Kündigung einreichen würden.