Außenminister Südkoreas und der USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und der USA haben Nordkoreas erneute Provokation mit ballistischen Raketen verurteilt.Sie bekräftigten die Zusammenarbeit beider Länder gegenüber Nordkorea.Wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte, seien Außenminister Cho Tae-yul und sein US-Amtskollege Antony Blinken am Montag zu einer Mittagsrunde am Sitz des Ministeriums in Seoul zusammengekommen. Sie hätten tiefgründige und strategische Gespräche über Fragen betreffend Nordkorea und dessen Nuklearprogramm sowie regionale und globale Angelegenheiten geführt.Sie betonten, dass Pjöngjangs fortgesetzte Provokationen lediglich die Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan sowie die der internationalen Gemeinschaft gegenüber Nordkorea verstärken würden.Blinken bekräftigte die feste Verteidigungszusage der USA für die Sicherheit Südkoreas.Beide Minister stimmten darin überein, weiter zusammenzuarbeiten, um Nordkoreas illegale Geldquellen für die Nuklear- und Raketenprogramme wie illegale Cyberaktivitäten und die Entsendung von Arbeitern ins Ausland zu unterbinden.Nordkorea hatte am Montagmorgen mehrere ballistische Kurzstreckenraketen vom Gebiet Pjöngjang aus ins Ostmeer abgefeuert.Dem Außenministerium zufolge verurteilten beide Minister die kurz vor dem Beginn des Gipfels für Demokratie in Seoul erfolgten Raketenstarts.