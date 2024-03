Flüchtling ruft auf Demokratie-Gipfel zu Kooperation für Menschenrechte in Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Ein junger nordkoreanischer Flüchtling hat auf dem dritten Gipfel für Demokratie die internationale Gemeinschaft zur Kooperation für einen besseren Schutz der Menschenrechte in Nordkorea aufgefordert.Kim Il-hyeok, ein aus Nordkorea geflohener Mann in seinen Zwanzigern, trat bei einer von der Bürgergesellschaft geleiteten Veranstaltung am Dienstag, dem zweiten Tag des Gipfels in Seoul, als Redner auf.Die Volkssouveränität und Wahlen durch den freien Willen des Volks seien zwar in der sozialistischen Verfassung Nordkoreas verankert. Er habe jedoch erst nach der Ankunft in Südkorea erkannt, dass diese Freiheiten und Rechte in Nordkorea lediglich auf dem Papier bestünden, sagte Kim.Meinungs- und Pressefreiheit sowie Freizügigkeit existierten in Nordkorea nicht, sagte er. Er forderte, die Realität des nordkoreanischen Systems zu erkennen und sich dem Kampf für Freiheit und Menschenrechte in Nordkorea anzuschließen.Kim war 2011 mit seiner Familie aus Nordkorea geflohen. In Südkorea hat er sich dafür eingesetzt, auf die wahre Menschenrechtslage in Nordkorea aufmerksam zu machen.Der dritte Gipfel für Demokratie findet zum Thema „Demokratie für zukünftige Generationen“ bis Mittwoch statt.