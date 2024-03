KF Global e-School für Koreastudien im Ausland startet im März

Photo : YONHAP News

Die KF Global e-School, ein Programm für Online-Vorlesungen zur Förderung der Koreastudien im Ausland, startet im März ins neue Semester.Das gab die Korea Foundation (KF), eine dem südkoreanischen Außenministerium unterstehende Institution für Austauschprojekte mit dem Ausland, am Dienstag bekannt.Ziel der E-Schule ist es, mit der Bereitstellung von Online-Vorlesungen zu Koreastudien und der koreanischen Sprache zur Entwicklung der Koreanistik im Ausland beizutragen. Durch die Steigerung der Zahl der Universitäten, an denen Vorlesungen zu Koreastudien angeboten werden, soll das Missverhältnis zwischen der Bildungsnachfrage und dem Angebot an fachkundigen Lehrkräften behoben werden.Im Rahmen eines Abkommens mit zwölf Universitäten im Land werden bis 2026 Universitäten im Ausland mehr als 700 Kurse angeboten. Es wird erwartet, dass über 20.000 Studierende daran teilnehmen werden.Jede Universität wird das Stipendienprogramm „e-School Fellowship“ betreiben. In dessen Rahmen sollen Lehrkräfte ausländische Hochschulen besuchen und Vorlesungen anbieten und besonders erfolgreiche Kursteilnehmer nach Südkorea eingeladen werden.KF-Präsident Kim Ki-hwan äußerte die Erwartung, dass noch mehr Studierende in Übersee etwas über Korea lernen und sich zu Talenten entwickeln würden, die Korea gut kennen.