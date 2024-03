Stiftung für Unterstützung von Unternehmen im Industriekomplex Kaesong wird aufgelöst

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Stiftung für die Unterstützung von Unternehmen im innerkoreanischen Industriekomplex im nordkoreanischen Kaesong wird aufgelöst.Die Stiftung Gaeseong Industrial District Foundation will am heutigen Mittwoch bei einer Vorstandssitzung über die Auflösung und Einsetzung eines Insolvenzverwalters entscheiden.Die Ende 2007 gegründete Stiftung hatte südkoreanische Unternehmen in Kaesong hinsichtlich Genehmigungen, Zugang, Arbeit und Anlagenverwaltung beraten. Seit der Schließung des Industrieparks 2016 durch Nordkorea konnte die Organisation ihre Aufgaben faktisch nicht mehr wahrnehmen.Nordkorea sprengte im Juni 2020 das gemeinsame Verbindungsbüro in der Industriezone Kaesong. Seitdem gab es kaum noch Hoffnung für eine Wiedereröffnung.