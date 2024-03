Umstrittener Botschafter Lee wird bald nach Südkorea zurückkehren

Photo : YONHAP News

Der Botschafter in Australien, Lee Jong-sup, wird inmitten der wachsenden Kritik an seiner Ernennung und Ausreise bald nach Südkorea zurückkehren.Ein hoher Beamter des Präsidialamtes sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Yonhap, Lee werde seines Wissens bald zur Teilnahme an einer Sitzung zu Diplomatie und Sicherheit zurückkehren.Die Regierung kündigte am Mittwoch an, ab dem 25. März ein Treffen von Missionschefs über die Kooperation in der Verteidigungsindustrie abzuhalten. Daran würden die Botschafter in Australien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, Katar und Polen teilnehmen, die wichtige Partnerländer in der Verteidigungsindustrie seien.Angesichts des Sitzungstermins wird erwartet, dass Lee noch diese Woche nach Südkorea kommt. Er reiste am 10. März aus, nachdem das Justizministerium die Aufhebung des Ausreiseverbots gegen ihn beschlossen hatte.In- und außerhalb des Präsidialamtes wird Lees Rückkehr auf Bemühungen zurückgeführt, den Konflikt zwischen Regierung und Regierungspartei um eine Lösung angesichts der Kontroverse um die Ausreise des Botschafters beizulegen.Gegen Lee wird wegen des Vorwurfs ermittelt, seinerzeit als Verteidigungsminister bei den Ermittlungen zum Tod eines Marineinfanteristen mit Nachnamen Chae während einer Such- und Rettungsaktion für Flutopfer im letzten Sommer Druck ausgeübt zu haben.Trotzdem war er zum Botschafter in Australien ernannt worden und reiste zu seinem Dienstort ab, nachdem das Justizministerium seinem Antrag zur Aufhebung des Ausreiseverbots stattgegeben hatte. Lees Ausreise erntete scharfe Kritik sowohl aus dem Oppositions- als auch aus dem Regierungslager. Die Führung der Regierungspartei hat im Vorfeld der Parlamentswahlen im April die Ansicht vertreten, dass Lee freiwillig zurückkehren müsse.