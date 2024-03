Weltglücksbericht: Finnland bleibt glücklichste Nation – Südkorea auf Platz 52

Photo : YONHAP News

Finnland ist einem jährlichen UN-Bericht zufolge das siebte Jahr in Folge das Land mit der glücklichsten Bevölkerung in der Welt.Südkorea verbesserte sich dieses Jahr um fünf Ränge auf Platz 52.Das geht aus dem „World Happiness Report“ oder Weltglücksbericht hervor, den das Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ (SDSN) der Vereinten Nationen am Mittwoch, dem Weltglückstag, veröffentlichte.Der Bericht beruht auf einer Analyse der Daten aus der Gallup World Poll, jährliche Umfragen in einzelnen Ländern. Dabei werden Punktzahlen und eine Länderrangliste anhand von Daten aus den unmittelbar vorangegangenen drei Jahren ermittelt.Laut dem diesjährigen Bericht liegt Finnland mit 7,741 Punkten das siebte Jahr in Folge an der Spitze. Dahinter folgen Dänemark, Island, Schweden, Israel und die Niederlande.Südkorea rückte mit 6,058 Punkten auf Platz 52 vor, nachdem das Land letztes Jahr mit 5,935 Punkten den 57. Platz belegt hatte.Die USA und Deutschland fielen erstmals aus den Top 20 heraus und landeten auf Platz 23 und Platz 24.Afghanistan bildete das Schlusslicht unter den 143 untersuchten Ländern.