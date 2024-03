Dichterin Kim Hye-soon gewinnt US-amerikanischen Literaturpreis

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Dichterin Kim Hye-soon hat den US-amerikanischen Literaturpreis National Book Critics Circle Award gewonnen.Ihr Werk „Phantom Pain Wings” wurde bei der Preisverleihung der NBCC Awards 2023 am Donnerstag (Ortszeit) in New York als Gewinner in der Kategorie Lyrik ausgezeichnet.„Phantom Pain Wings“ ist Kims 13. Gedichtband, der im Jahr 2019, zum 40-jährigen Jubiläum ihres Debüts als Dichterin, in Südkorea erschien.Die englische Ausgabe wurde im Mai letzten Jahres in den USA veröffentlicht. Die Übersetzung übernahm die koreanisch-amerikanische Dichterin Choi Don-mee.„Phantom Pain Wings“ wurde Ende letzten Jahres von der Zeitung „New York Times” zu den fünf besten Gedichtbänden des Jahres gekürt.Der National Book Critics Circle (NBCC) ist eine 1974 in New York von Buchkritikern der USA gegründete Organisation. NBCC verleiht jährlich seit 1975 Preise für die besten in englischer Sprache veröffentlichten Bücher in Kategorien wie Lyrik, Roman, Sachbuch und Biografie.