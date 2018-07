Menlu Korsel-AS Meminta Dukungan dari Masyarakat Internasional

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha bersepakat dengan mitranya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, untuk meningkatkan kerja sama demi mencapai denuklirisasi yang sempurna bagi Korea Utara.Dalam pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri tersebut pada hari Jumat (20/7/18) waktu setempat di New York, kedua pihak bertukar informasi tentang kemajuan negosiasi untuk denuklirisasi Korea Utara dan juga membahas langkah pengembangan hubungan bilateral.Seusai pertemuan tersebut, kedua Menlu meminta dukungan dari masyarakat internasional demi mewujudkan denuklirisasi Korea Utara dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea kepada 15 orang duta besar untuk Dewan Keamanan PBB.Dalam kesempatan tersebut, Menlu Korea Selatan Kang mengatakan bahwa denuklirisasi Korea Utara akan tercapai dalam waktu dekat dan menekankan harapannya agar masyarakat internasional mengeluarkan suara bulat.Semenetara itu, China dan Rusia yang akhir-akhir ini menyebutkan perlunya pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara juga memperlihatkan sikap mendukung usaha antar-Korea dan antara Korea Utara dan AS.