Pompeo Desak Penegakan Ketat Sanksi atas Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan penegakan penuh sanksi terhadap Korea Utara.Reuters mengutip pernyataan diplomat tertinggi AS itu kepada wartawan setelah pertemuan dengan anggota Dewan Keamanan PBB di New York hari Jumat (20/7/2018) bahwa Dewan Keamanan satu suara terkait perlunya denuklirisasi Korea Utara yang final dan dapat diverifikasi penuh.Dirinya mengatakan bahwa penegakan ketat sanksi sangat penting untuk mencapai tujuan ini, dan jika sanksi tidak ditegakkan, prospek kesuksesan denuklirisasi juga akan berkurang.Pompeo juga menyuarakan kekhawatiran atas laporan bahwa Korut menyelundupkan produk minyak ke dalam negeri melalui transfer kapal ke kapal ilegal yang melanggar sanksi PBB. Dia menegaskan hal ini harus dihentikan.Dia mengatakan bahwa AS mengingatkan setiap anggota PBB atas kewajibannya menghentikan transfer kapal ke kapal ilegal dan mendesak mereka meningkatkan upaya penegakan hukum.Ketua Komite DK PBB untuk sanksi Korea Utara juga mengutip Pompeo yang meminta langkah konkrit dari Pyongyang sebelum diskusi terkait pelonggaran sanksi dapat dimulai.Pompeo juga sebelumnya mengatakan bahwa mencapai kesepakatan denuklirisasi dengan Korea Utara "mungkin membutuhkan waktu" dan sanksi yang ada akan terus ditegakkan.