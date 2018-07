Menlu AS: AS Akan Capai Denuklirsasi Korea Utara Hingga Akhir Masa Jabatan Pertama Trump

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengungkapkan penyataan bahwa AS memiliki tujuan untuk mencapai denuklirsasi Korea Utara hingga akhir masa jabatan pertama presiden Donald Trump.Pompeo membuat pernyataan tersebut pada hari Rabu (25/7/18) di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat di Washington mengenai hasil pertemuan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin.Menteri Pompeo mengatakan bahwa AS memiliki tujuan untuk menciptakan denuklirsasi Korea Utara sepenuhnya, terverifikasi dan menyeluruh hingga akhir periode pertama jabatan Trump, yakni Januari 2021.Pompeo menjelaskan bahwa Korea Utara terus memproduksi bahan fisil sebagai bagian dari program senjata nuklirnya.Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melonggarkan sanksi pada Korea Utara sampai mereka mencapai denuklirsasi, termasuk pembuangan senjata pemusnah masal.Pompeo juga menerangkan bahwa presiden Trump telah menyampaikan sikap positif atas denuklirsasi Korea Utara, bahkan menyebutnya sebagai kemajuan denuklirsasi.Pompeo menyatakan AS terlibat dalam "diplomasi kesabaran" untuk membujuk Korea Utara membuang senjata nuklir. Meskipun demikian mereka tidak akan membiarkan Korea Utara menjalankan taktik dengan terus mengulur waktu.