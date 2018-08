Kementerian Luar Negeri AS: Korea Utara Tidak Dibayar untuk Repatriasi Kerangka Tentara AS

Photo : YONHAP News

AS menegaskan bahwa mereka tidak memberikan uang sebagai imbalan Korea Utara memulangkan sisa kerangka jenazah tentara AS yang tewas dalam Perang Korea.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert kepada CNN pada hari Sabtu (28/7/18) mengatakan bahwa AS memberi otoritas Menteri Pertahanan untuk mengganti biaya kepada negara manapun yang terlibat dalam pencarian dan penyimpanan sisa-sisa kerangka.Meskipun demikian, Nauert mengatakan bahwa dalam hal ini Korea Utara tidak meminta uang dan tidak ada uang yang dipertukarkan.Dia mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memenuhi sebagian janji kepada Presiden Donald Trump untuk mengembalikan sisa-sisa kerangka, menambahkan bahwa repatriasi tersebut adalah langkah nyata menuju realisasi kesepakatan dalam KTT di Singapura bulan lalu.Pada peringatan ke-65 perjanjian gencatan senjata Korea Jumat (27/7/18) lalu, Korea Utara mengembalikan 55 kerangka jenazah tentara AS yang diangkut oleh pesawat Angkatan Udara AS ke Pangkalan Udara Osan Korea Selatan di Pyeongtaek.Setelah upacara repatriasi resmi pada Rabu (1/8/18) mendatang, mereka akan memindahkan sisa-sisa kerangka ke laboratorium forensik di Hawaii untuk identifikasi akhir.