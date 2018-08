Foto Presiden Moon Jae-in dan Trump Dipamerkan di Kedutaan Besar Korea Utara di China

Photo : KBS News

Foto Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump dipamerkan di papan buletin Kedutaan Besar Korea Utara di Beijing, China.Hingga tahun lalu, papan buletin tersebut hanya memuat foto peluncuran uji coba misil Korea, sedangkan pada bulan Maret lalu menampilkan foto KTT Korea Utara dan China.Namun saat ini papan buletin tersebut menampilkan foto KTT antar-Korea pada bulan April dan foto KTT antara Korea Utara dan AS pada bulan Juni.Profesor dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum China, Moon Il-hyun, menjelaskan kemungkinan bahwa Korea Utara menampilkan foto-foto tersebut sebagai pesan untuk meminta imbalan.Terutama setelah serangkaian tindakan dari Korea Utara pasca KTT dengan AS, seperti penutupan tempat uji coba mesin rudal serta pemulangan kerangka jenazah tentara AS yang tewas dalam Perang Korea.